«Какие-то чудеса происходят»: Портрет на могиле отца Игоря Николаева оживает

Покойный поэт Юрий Николаев то улыбается, то хмурится на своем надгробии, когда к нему в гости приходит звездный сын. Певец полагает, настроение папы зависит от его поведения в последнее время.
Стоя у могилы родителя, исполнитель рассказал о здешней мистике. В частности, портрет на могиле отца Игоря Николаева будто оживает. На смену улыбке приходит хмурость, и наоборот.
Настроение отца зависит от поведения сына в последнее время, полагает Николаев младший.
Родитель певца ушел их жизни довольно рано (1935-1981). О смерти Юрия Николаева в его семье говорить не любят. Все, что известно СМИ – отец Игоря скоропостижно скончался. Наиболее часто звучит версия об инсульте. «Желтая» пресса связывает кончину старшего Николаева с пристрастием к алкоголю.