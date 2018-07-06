«Какие-то чудеса происходят»: Портрет на могиле отца Игоря Николаева оживает

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Покойный поэт Юрий Николаев то улыбается, то хмурится на своем надгробии, когда к нему в гости приходит звездный сын. Певец полагает, настроение папы зависит от его поведения в последнее время.

«37 лет назад не стало моего отца, Сахалинского Поэта Юрия Николаева. Прекрасный человек, мой родной и любимый! Помню всегда», - скорбит его сын Игорь.

Стоя у могилы родителя, исполнитель рассказал о здешней мистике. В частности, портрет на могиле отца Игоря Николаева будто оживает. На смену улыбке приходит хмурость, и наоборот.

«Какие-то чудеса происходят», - описывает происходящее артист.

Настроение отца зависит от поведения сына в последнее время, полагает Николаев младший.

Родитель певца ушел их жизни довольно рано (1935-1981). О смерти Юрия Николаева в его семье говорить не любят. Все, что известно СМИ – отец Игоря скоропостижно скончался. Наиболее часто звучит версия об инсульте. «Желтая» пресса связывает кончину старшего Николаева с пристрастием к алкоголю.