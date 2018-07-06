Гоген Солнцев рассказал о будущем ребенке от престарелой жены

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Шоумена постоянно критикуют за отношения с Екатериной Терешкович, которая почти в два раза старше Гогена.

Гоген Солнцев приобрел популярность благодаря своей жене, их отношения, несмотря на разницу в возрасте, наполнены любовью и заботой. У пары есть много хейтеров, которые постоянно вмешиваются во взаимоотношения пары. Но артист не стал терпеть резких высказываний в адрес их союза и дал отпор всем недоброжелателям. Также шоумен рассказал о будущем ребенке от престарелой жены – они действительно задумываются о продолжении рода и рассматривают возможные варианты.

Солнцев возмущен поведением людей, которые то и дело обливают грязью «неравный брак». 37-летний Гоген желает таким людям испытать то же счастье, которое ему удается испытать с 70-летней супругой.

Правда, мама Гогена тоже не в восторге от этого брака и назвала Екатерину «старой вешалкой». Она считает такую разницу в возрасте между влюбленными недопустимой.

Современная медицина располагает методами для рождения ребенка абсолютно в любом возрасте. Правда, Терешкович и Солнцеву советуют не спешить с этим делом и еще проверить отношения. Но Гоген непреклонен. Он уверен, что Екатерина – это та женщина, с которой он готов прожить до самой смерти. Сейчас пара путешествует, отдыхает и наслаждается друг другом.