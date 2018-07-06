VistaNews.ru


Гоген Солнцев рассказал о будущем ребенке от престарелой жены

Сегодня, 08:17

Шоумена постоянно критикуют за отношения с Екатериной Терешкович, которая почти в два раза старше Гогена.

Гоген Солнцев приобрел популярность благодаря своей жене, их отношения, несмотря на разницу в возрасте, наполнены любовью и заботой. У пары есть много хейтеров, которые постоянно вмешиваются во взаимоотношения пары. Но артист не стал терпеть резких высказываний в адрес их союза и дал отпор всем недоброжелателям. Также шоумен рассказал о будущем ребенке от престарелой жены – они действительно задумываются о продолжении рода и рассматривают возможные варианты.

Солнцев возмущен поведением людей, которые то и дело обливают грязью «неравный брак». 37-летний Гоген желает таким людям испытать то же счастье, которое ему удается испытать с 70-летней супругой.

Правда, мама Гогена тоже не в восторге от этого брака и назвала Екатерину «старой вешалкой». Она считает такую разницу в возрасте между влюбленными недопустимой.

Современная медицина располагает методами для рождения ребенка абсолютно в любом возрасте. Правда, Терешкович и Солнцеву советуют не спешить с этим делом и еще проверить отношения. Но Гоген непреклонен. Он уверен, что Екатерина – это та женщина, с которой он готов прожить до самой смерти. Сейчас пара путешествует, отдыхает и наслаждается друг другом.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Гоген Солнцев расписался со своей пожилой избранницей

Гоген Солнцев проиграл почти все деньги старухи-жены

Гоген Солнцев поведал о сексе с престарелой женой

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Рекомендуем