Сегодня, 07:50

Стражи государственной границы увидели «преступный» мотив в пересечении ею границы Испании.

Жена телеведущего «Кто хочет стать миллионером» Дмитрия Диброва - Полина Диброва - «пострадала» от допроса испанских пограничников во время того, как собиралась со своими тремя малышами на отдых. Сотрудники таможенного контроля не смогли поверить, что модель – многодетная мать. Они посчитали, что девушка хочет вывезти незаконно чужих детей за пределы своей страны, и в качестве доказательства начали проверять ее старшего сына, которому тоже устроили допрос. Мальчика спрашивали, являются ли мама и папа родными для всех детей.

Как объясняет Диброва, пограничники также проверяли наличие свидетельства о рождении детей, но Полина их оставила дома.

Теперь жена шоумена говорит, что восприняла этот жест от испанского стража границы, как комплимент – пограничник действительно с трудом поверил в слова многодетной матери.

В Instagram, куда и выложила пост Полина, фолловеры написали, что в следующий раз она может показать семейное фото и подобного рода вопросов больше не возникнет.