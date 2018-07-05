«За Жанну»: В Сети продолжают молиться за выздоровление Фриске

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То ли новости о призраке подняли на уши верующих, то ли на имени покойной певицы пытаются пропиариться.

Почему-то людей не останавливают даже святые вещи. Пиар на сегодняшний день затмил рассудок блогеров и людей, которые так хотят ими стать ради красивой жизни. Вконтакте в абсолютно новом сообществе появилось сообщение-призыв «помолиться о скорейшем выздоровлении Жанны Фриске».

Вполне вероятно, что имя всеми любимой покойной певицы здесь присутствует лишь для привлечения пользователей, которые могут искать новости о ней. Однако, выглядит запись «Давайте помолимся за Жанну Фриске» очень пугающе для большинства людей, ведь женщина давно умерла.

Стоит добавить, что полюбившаяся звезда по сей день в музыкальном формате продолжает радовать слушателей, ведь голос её остался навеки на земле.

Напомним, что ещё недавно в окне родного дома, где мама и сестра Жанны рассматривали фото, пользователи Сети отчетливо заметили призрак певицы прямо за спиной женщин. Это их буквально повергло в шок, ведь этого не заметила даже сама Наталья, которая опубликовала мистическое фото.

Жанна явно показывает, что всегда находится рядом, и думает о своих близких ровно столько, сколько и они о ней, данный факт должен согревать горюющую семью хоть немного.