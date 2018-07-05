Дарья Клюкина оказалась в больнице из-за личных переживаний

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Девушка стала избранницей Егора Крида в шоу «Холостяк». После «Вечернего Урганта» с участием Тимати и Егора девушку и парня стали заваливать в комментариях с вопросами «Где пост про Дашу?» (автором которого стал сам Тимати) или «Где пост про Егора?». Также холостяк на всю страну насмешливо говорил о ней в программе, что могло послужить нервному срыву Даши.

Дарья Клюкина является довольно известной личностью в социальных сетях, у нее более 2,4 миллионов подписчиков. Недавно она поделилась в микроблоге своими переживаниями, рассказав, что из-за личных проблем оказалась в больнице, впервые была под наркозом, а после – рыдала маме в трубку, чувствуя себя беззащитной.

Однако несколько часов назад Клюкина выложила новый пост, под которым подписчики разрывали ее вопросами, но та ответила, что «это личное, не хотелось бы, чтобы все обсуждали». Менеджер красавицы подтвердил улучшение в состоянии своей подопечной и завтра она даже отправляется на футбол.

В Интернете множество слухов насчет отношений Дарьи и Егора – совсем недавно парень даже выложил видео с ней, которое подписчики расценили как воссоединение. Но ни на одном мероприятии вместе их так и не видели.