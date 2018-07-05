VistaNews.ru


"Деревенщина с силиконовым лицом": Поклонники возмущены, как работает стилист Бузовой

Сегодня, 19:59

Возвращаться в Москву не стоило, считают поклонники. Причиной тому стало появление «деревенского» имиджа.

Нестандартная для Бузовой футболка, спортивные штаны и сумка, как у продавщицы с рынка – это тот образ, в котором певица вернулась в Москву. Именно в таком наряде она решила предстать перед поклонниками и выставила всё напоказ на своей странице в Instagram. «Оля, меняй срочно стилиста, он из тебя деревенщину делает», - написал один из подписчиков. «Деревенщина с силиконовым лицом», - стали дополнять и другие.

Некоторые отметили, что кардинальная смена имиджа была вызвана съёмками проекта на ТНТ «Замуж за Бузову», где певица будет выбирать себе «замену Тарасову». Пока новая пассия футболиста Анастасия Костенко готовится к родам, «деревенский» мужской образ Бузовой продолжает вызывать отвращение. Сама же певица никак не стала комментировать мнения хейтеров и поклонников, которые беспокоятся об имидже звезды «Дом-2».

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Бузова испугала фанатов помятым лицом

Жена Тарасова Костенко жестко раскритиковала Ольгу Бузову

Ольгу Бузову после смены имиджа стали путать с сестрой

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

Рекомендуем