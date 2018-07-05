"Внутренний мужик" помог Чеховой добиться успеха

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Как показал последний пост певицы, она не настолько женственна как фанатам казалось раньше. Сама Чехова признается, что в ее характере слишком много мужского, и ей с этим приходится активно бороться.

На своей странице в Instagram Анфиса Чехова опубликовала сообщение о том, как важно поддерживать внутреннюю гармонию. Но у нее самой она долго отсутствовала: «Так уж случилось, что во мне всегда было много мужских энергий, но моя душа, при этом выбрала чересчур женское тело». Из-за этого, Чехова могла успешно «бодаться» с противниками, зарабатывать, но не создать семью и быть женственной. Анфиса Чехова смогла себя убедить, что ее «внутренний мужчина» – это гармоничное дополнение, поэтому она стала заниматься йогой, чтобы найти чувство равновесия. При этом она счастлива, что у нее была возможность построить успешную карьеру и добиться успеха, ведь для этого необходима мужская целеустремленность.

Подписчики не позавидовали сложившейся ситуации, однако позитивно встретили желание звезды что-то изменить. Также некоторые фанатки поблагодарили Чехову за публикацию, которая вдохновила их заняться спортом.