VistaNews.ru


Принцу Гарри не нравится прозвище от друзей Меган Маркл

Сегодня, 19:22

Королевские манеры не позволяют ему открыто просить перестать называть его этим прозвищем.

Принц Гарри часто называет свою жену Меган Маркл просто «Мэгс». В ответ супруга вместе с её друзьями прозвала его «Хазза». Когда ему говорит такое наедине возлюбленная, принц Гарри реагирует спокойнее, хоть изредка и может высказаться против, но если это произносит её окружение, может ненадолго сбиться с темы и казаться нарочито вежливым. Почему «Хазза» не устраивает мужа Меган Маркл, не известно.

Поклонники пары оно нравится, они находят его вполне забавным, советуя и самому принцу быть веселее и не обижаться из-за такого простого слова. Что касается самих отношений семейной пары, то пока размолвок между ними нет. Некоторые эксперты заметили, что после брака Меган Маркл и принц Гарри даже стали вести себя ещё дружелюбнее на разнообразных мероприятиях.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Скандал перед свадьбой: Сестра Кейт Миддлтон не появится на бракосочетании принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган отправились в Мексику, чтобы навестить больного отца Маркл

Принц Гарри стал стилистом своей супруги Меган Маркл

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

Рекомендуем