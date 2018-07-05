Принцу Гарри не нравится прозвище от друзей Меган Маркл

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Королевские манеры не позволяют ему открыто просить перестать называть его этим прозвищем.

Принц Гарри часто называет свою жену Меган Маркл просто «Мэгс». В ответ супруга вместе с её друзьями прозвала его «Хазза». Когда ему говорит такое наедине возлюбленная, принц Гарри реагирует спокойнее, хоть изредка и может высказаться против, но если это произносит её окружение, может ненадолго сбиться с темы и казаться нарочито вежливым. Почему «Хазза» не устраивает мужа Меган Маркл, не известно.

Поклонники пары оно нравится, они находят его вполне забавным, советуя и самому принцу быть веселее и не обижаться из-за такого простого слова. Что касается самих отношений семейной пары, то пока размолвок между ними нет. Некоторые эксперты заметили, что после брака Меган Маркл и принц Гарри даже стали вести себя ещё дружелюбнее на разнообразных мероприятиях.