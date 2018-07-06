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Поклонники Линдси Лохан задаются вопросом, не беременна ли она

Сегодня, 06:30

Актриса Линдси Лохан выложила в социальные сети фото с округлившимся животиком.

Недавно она укатила на греческий остров Миконос с мамой и сестрами. На отдыхе девушка отметила свой 32 год рождения. Фотографии, на которых запечатлен отдых семьи, множатся в аккаунтах Линдси.

И вот на на одном из снимков девушка предстала перед подписчиками в блестящем коротком платье. Внимание привлекло не само платье, а фигура девушки, которую оно.облегает. Особый акцент стоит сделать на явно увеличившимся животе. Теперь поклонники актрисы задаются вопросом о том, не беременна ли их любимица.

Большинство из них считают, что причина полноты кроется в прошедшем дне рождения, торте и других излишествах, которые могла себе позволить именинница. Тем более, что накануне Лохан выложила свое фото в бикини. На нем животик абсолютно плоский.

 Известно, что у актрисы давно нет жениха. После расставания с возлюбленным Егором Тарабасовым из России у нее никого нет. Слухи о ее романе с каким-то состоятельным греком быстро рассеялись. По мнению поклонников, Линдси позволяет себе то толстеть, то худеть.

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