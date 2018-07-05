VistaNews.ru


Экс-солистка Spice Girls Мел Би готовится стать мамой в 4 раз

Сегодня, 18:23

Все ее любовные отношения приносили ей по ребенку.

Встречи и общие интересы с Гарри Мадатяном стали причиной сплетен вокруг пары. Ему говорили, что Мел Би несерьезная и ветреная особа. Однако его привязанность к ней не могла сдержать таких обидных слов и кривотолков. Уже некоторое время она встречается с бизнесменом Гари (Gary Madatyan), с которым принимает участие в работе благотворительных фондов. В свои 43 года Экс-солистка Spice Girls Мел Би стала трижды мамой. Теперь появилась информация, что она готовится стать мамой в 4 раз. Подтверждение давних слухов пользователи социальных сетей нашли на странице будущего отца ребенка Мел Би.

Напомним, что у бывшей участницы группы Spice Girls есть две дочки от прошлых отношений — 12-летняя Феникс и 3-летняя Энджел Айриш. А со Стефеном Белафонте у них появилась общая дочь.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Виктория Бэкхэм согласилась воссоединить Spice Girls

Группа Spice Girls выступит на свадьбе Принца Гарри и Меган Маркл

Появилась информация о новом проекте группы Spice Girls

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

Рекомендуем