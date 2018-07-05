Экс-солистка Spice Girls Мел Би готовится стать мамой в 4 раз

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Все ее любовные отношения приносили ей по ребенку.

Встречи и общие интересы с Гарри Мадатяном стали причиной сплетен вокруг пары. Ему говорили, что Мел Би несерьезная и ветреная особа. Однако его привязанность к ней не могла сдержать таких обидных слов и кривотолков. Уже некоторое время она встречается с бизнесменом Гари (Gary Madatyan), с которым принимает участие в работе благотворительных фондов. В свои 43 года Экс-солистка Spice Girls Мел Би стала трижды мамой. Теперь появилась информация, что она готовится стать мамой в 4 раз. Подтверждение давних слухов пользователи социальных сетей нашли на странице будущего отца ребенка Мел Би.

Напомним, что у бывшей участницы группы Spice Girls есть две дочки от прошлых отношений — 12-летняя Феникс и 3-летняя Энджел Айриш. А со Стефеном Белафонте у них появилась общая дочь.