«Так парня не встретить»: Фанаты раскритиковали откровенное фото звезды «Дома-2»

Сегодня, 18:20

По мнению поклонников, оно поможет завести только интимную связь, но никак не полноценные отношения.

На снимке Маргарита Овсянникова лежала на бортике бассейна в купальнике, максимально открывающем тело. По словам звезды «Дома-2», она жаждет теплоты и возможности побывать на Сейшельских островах с возлюбленным. Однако поклонники посчитали фото слишком откровенным для встречи со второй половинкой. По их мнению, на такой снимок может «повестись» не нормальный парень, а тот, кто жаждет исключительно интима.

Некоторые особо преданные фанаты заступились за звезду, подчеркнув, что не только она пытается подобным образом привлечь кавалера. Например, позволяет себе такие откровенности и Ольга Бузова. Однако хейтеры возразили, отметив, что Бузова не может являться примером для подражания в отношениях, учитывая, что у неё до сих пор официально никого нет.