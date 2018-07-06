Старший сын Евгении Добровольской женится на иностранке

Помолвочное кольцо уже украшает палец Барборе Бедиове.
Сообщение о скорой женитьбе старшего сына Евгении Добровольской повергло в шок поклонниц симпатичного 31-летнего холостяка. Презентабельный молодой человек некоторое время проживает за границей, и соответственно завидный жених стал удачной партией для заморской девушки. Старший сын женится на иностранке Барборе Бедиове. Степан подарил уже девушке кольцо в знак х будущего союза.
Девушка разместила на своей странице трогательное фото, на котором крепко держит своего возлюбленного за руку.
После такого известия пару начали поздравлять с таким важным событием. «Волшебно, поздравляю», «Какая новость, вы подходите друг другу», «Ура, скоро свадьба», - написали радостные подписчики.