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Старший сын Евгении Добровольской женится на иностранке

Сегодня, 03:15

Помолвочное кольцо уже украшает палец Барборе Бедиове.

Сообщение о скорой женитьбе старшего сына Евгении Добровольской повергло в шок поклонниц симпатичного 31-летнего холостяка. Презентабельный молодой человек некоторое время проживает за границей, и соответственно завидный жених стал удачной партией для заморской девушки. Старший сын женится на иностранке Барборе Бедиове. Степан подарил уже девушке кольцо в знак х будущего союза.

Девушка разместила на своей странице трогательное фото, на котором крепко держит своего возлюбленного за руку.

«Сегодня счастливейший день в моей жизни. Я сказала «да» самой красивой душе. Я люблю тебя, Степан», - сообщила будущая супруга симпатичного Степана.

После такого известия пару начали поздравлять с таким важным событием. «Волшебно, поздравляю», «Какая новость, вы подходите друг другу», «Ура, скоро свадьба», - написали радостные подписчики.

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