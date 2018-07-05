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Кирилл Терёшин пытается «подлизаться» к Бузовой, чтобы поучаствовать в её новом проекте

Сегодня, 17:06

Терёшин не скрывает своего желания стать одним из участников телепроекта «Замуж за Бузову». Обратить внимание на себя «синтоловый качок» решил с помощью футболки с провокационной надписью.

После скандального интервью Кириллу Терёшину было бы сложно получить место в телепроекте «Замуж за Бузову», куда он очень хочет попасть. «Синтоловый качок» решил превратить свои слова об изнасиловании пьяной Бузовой в шутку и попытался «подлизаться» к певице. На своей странице в Instagram юноша опубликовал фотографию в футболке с провокационной надписью. «Хочу переспать с Ольгой Бузовой», - новый слоган от Терёшина. Интернет-фрик таким образом пытается обратить на себя внимание популярной певицы и ведущей, чтобы принять участие в предстоящей телепрограмме и попытаться заполучить руку и сердце главной холостячки страны.

Фанаты не удивились эпатажной выходке Кирилла Терёшина. Множество комментариев под фотографией юноши на страницах в социальных сетях гласят, что Ольга даже смотреть на Терёшина не станет, а приглашать на своё шоу и подавно. Пользователи предлагают Кириллу выбросить футболку и продолжить ходить в одном белье по Москве, что явно лучше скажется на его имидже.

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