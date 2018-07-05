В сеть попали откровенные фото Олеси Малибу

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Участницу различных телешоу неоднократно критиковали в интернете.

Модель Олеся Малибу «влипла» в очередной интимный скандал. В сеть попали откровенные фото Олеси, которые злоумышленник сделал в фитнес-центре, в котором она занималась. Во время того, как Малибу переодевалась, фотограф запечатлел обнаженную модель.

Сейчас звезда жалуется, что видит эти фото на первых полосах изданий. Олеся хочет добиться справедливости и найти виновного. По ее словам, сайт, который выложит снимок, будет заблокирован. Звезда телешоу будет просить помощи в поиске злоумышленников сначала в Роспоребнадзоре, а потом в полиции.

Ранее у дивы была фамилия Кожевникова, при которой она прославилась своим внешним видом – блондинка с пухлыми губами и большой грудью.