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У Насти Задорожной завертелся новый роман

Сегодня, 02:30

Актриса раскрыла тайну своей личной жизни, выложив на всеобщее обозрение фото с ее новым возлюбленным.

32-летняя Анастасия снялась более чем в сорока телесериалах. В 2002 году стала студенткой ГИТИСа. У нее довольно насыщенная творческая жизнь. Задорожная успевает совмещать работу актрисы, певицы и телеведущей. Впервые девушка вышла на сцену в составе детского коллектива «Непоседы». Потом снималась в клипах Сергея Лазарева и Влада Топалова, с которыми вместе работала в «Непоседах».

Но пока девушка не нашла своего женского счастья. У нее нет ни мужа, ни детей. У Насти все еще впереди. Может быть совсем скоро она предстанет перед обществом в свадебном платье невесты в реальной жизни.

Настя опубликовала в сети свое фото, на котором целует своего нового избранника. Им стал Никита Спиридонов, который сыграл вместе с Настей в сериале «Клуб». Актер служит в театре «Сфера». Похоже, что у пары завертелся роман.

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