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Подруга Полины Лобановой назвала виновного в ее смерти

Сегодня, 16:08

Загадочная и шокирующая смерть 20-летней участницы «Дома-2» продолжает будоражить умы и рождать новые версии случившегося.

Подруга Полины Лобановой Татьяна Графова названа виновного в ее смерти. По мнению бывшей участницы «телестройки», именно парень, с которым познакомилась и «тусовалась» в клубе Полина, сначала подсунул ей запрещенные вещества, а затем спокойно наблюдал, как девушка умирала в ванной. Иначе, считает Татьяна, он вызвал бы скорую помощь еще ночью. Скорее всего, случайный спутник просто испугался ответственности за «хранение и распространение».

Графова на своей странице в социальной сети заявила, что она и представители каната ТНТ намерены подать соответствующее заявление в правоохранительные органы. Там будут высказаны все подозрения, а также приложены некоторые фактические свидетельства вины молодого человека из клуба. Напомним, накануне смерти Лобановой приснился кошмарный сон, который оказался вещим. В настоящее время старшая сестра Полины Валентина активно собирает средства на похороны.

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