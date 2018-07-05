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Снимок Александра Реввы с дочерьми вызвал дикий восторг у поклонников

Сегодня, 16:02

Известный российский шоумен Александр Ревва опубликовал семейное фото, от которого его фанаты пришли в дикий восторг. Во время отдыха был сделан снимок, к которому даже сам резидент Comedy Club не смог придумать подпись.

Певец предложил придумать интересные и смешные подписи к фото, на котором его маленькие дочери сняты в широкополых шляпах с надписью “Не беспокоить”. Александр также заявил, что комментарий, который ему больше всего понравится, будет вознаграждён его “лайком”. Фанаты не оставили без внимания предложение актёра и тут же стали придумывать всевозможные варианты для подписи к фотографии. Но, несмотря на огромное количество разнообразных шуточных комментариев, все пришли к тому, что фотография замечательна, как и сами девочки.

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