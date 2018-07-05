«Дальше очередь кота?»: Племянница ЮрКисса и ВладиМира стала исполнять рэп

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Пользователи Сети отреагировали на это крайне негативно, отметив, что вокальных талантов у девушки они не заметили.

Музыка – занятие для трёх поколений семейства владельца «Русского Радио» Владимира Киселёва. И его супруга, и двое его – ВладиМир и ЮрКисс, и одна из внучек поют. Правда, последняя решила прославиться, как рэперша, в отличие от своих родственников. Её дебютную песню в настоящее время продвигают на радиостанциях деда. Псевдоним начинающей певицы – Дуся.

Ранее она хотела заняться бизнесом, работая в семейном холдинге, однако что-то не сложилось. Теперь племянницу ВладиМира заинтересовало вокальное исполнение. Первый хит Дуси интернет-пользователи активно раскритиковали, не оценив ни её голос, ни текст песни, которую назвали сплагиаченной. По мнению некоторых хейтеров, если уж Элина Щапова стала петь, то дальше в семействе дойдёт очередь уже и до кота Владимира Киселёва.