Снимок принца Гарри с дочерью друга восхитил поклонников

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Поклонники семейной пары принца Гарри и Меган Маркл уверены, что они будут прекрасными родителями, когда у них появятся дети. Очередной снимок стал для фанатов очередным подтверждением.

Фотография, на которой принц Гарри привстал на колено рядом с дочерью своего друга Дина Скотта, стало поводом для восторгов со стороны поклонников семейной пары. После того, как снимок появился в Instagram, он моментально стал объектом для внимания пользователей Сети. Большинство не только восхитилось снимку, но и стали строить теории относительно того, каким отцом будет принц Гарри.

Многие из поклонников уже не могут дождаться, когда у Меган Маркл появятся дети, и они смогут узнавать об их жизни в социальных сетях и новостных сводках. В комментариях к фотографии отмечают, что, благодаря любви принца Гарри к детям, он станет прекрасным отцом. Ранее, подобную волну интереса вызвал снимок Меган Маркл, на котором она наклонилась, чтобы поговорить с маленькой девочкой.