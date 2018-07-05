VistaNews.ru


Снимок принца Гарри с дочерью друга восхитил поклонников

Сегодня, 15:40

Поклонники семейной пары принца Гарри и Меган Маркл уверены, что они будут прекрасными родителями, когда у них появятся дети. Очередной снимок стал для фанатов очередным подтверждением.

Фотография, на которой принц Гарри привстал на колено рядом с дочерью своего друга Дина Скотта, стало поводом для восторгов со стороны поклонников семейной пары. После того, как снимок появился в Instagram, он моментально стал объектом для внимания пользователей Сети. Большинство не только восхитилось снимку, но и стали строить теории относительно того, каким отцом будет принц Гарри.

Многие из поклонников уже не могут дождаться, когда у Меган Маркл появятся дети, и они смогут узнавать об их жизни в социальных сетях и новостных сводках. В комментариях к фотографии отмечают, что, благодаря любви принца Гарри к детям, он станет прекрасным отцом. Ранее, подобную волну интереса вызвал снимок Меган Маркл, на котором она наклонилась, чтобы поговорить с маленькой девочкой.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Ребенок принца Гарри и Меган Маркл не получит титул принца или принцессы

Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл было видно из космоса: Спутники зафиксировали огромные толпы поклонников

Принц Гарри с Меган Маркл запланировали рождение ребёнка

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

 Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

Рекомендуем