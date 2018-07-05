Алика Смехова рассказала о своей измене и предательстве мужа

Сегодня, 15:45

Российская актриса побывала на программе «Судьба человека», ведущим которой является Борис Корчевников. Алика рассказала ведущему о своей тяжелой жизни.

После радужного рассказа о своем детстве, отце Вениамине Смехове и актерской карьере, Алика решила поведать аудитории печальную историю о личной жизни. После легкомысленного и короткого брака с Сергеем Ливневым, Смехова вышла во второй раз за ассирийца Георгия Беджамова. Но и во второй раз женщине не повезло – она рассказала о предательстве мужа во время ее беременности. Артистка решила испробовать счастье в третий раз, но Алика откровенно поведала ведущему программы о своей измене, которая случилась уже в браке с бизнесменом Николаем.

От третьего брака у Алики Смеховой есть сын Артем. Их брак распался поле семи лет существования. Николая и Сергея Ливнева Смехова вспоминает с особым теплом, несмотря на разногласия в прошлом, чего не скажешь о браке с ассирийцем. В браке с иностранным мужем Смехова немало натерпелась, несмотря на короткое существование брака – сначала ее не приняла мать Георгия, а когда Алика была в положении, на фоне переживаний из-за измен мужа, у артистки случился выкидыш.

Второй ребенок у Смеховой был зачат во время третьего брака, правда, отцом малыша был не муж Николай – она до сих пор скрывает личность человека, подарившего артистке возможность стать во второй раз мамой. Известно только то, что биологический папа Макара бросил Алику, узнав новость о беременности.

С сожалением артистка подытожила, что очень хотела мужа, но Бог ей не дал такой возможности. Зато она благодарна ему и своим мужчинам за двоих прекрасных сыновей.