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Бейонсе в бриллиантовых серьгах довела до слёз Джиджи Хадид

Сегодня, 14:49

Популярная певица Бейонсе во время своего выступления в туре On The Run II Tour, который недавно проходил в Германии, довела до слёз супермодель Джиджи Хадид. Как выяснилось, причина в бриллиантовых серьгах певицы.

Супермодель Джиджи Хадид в своем Instagram-аккаунте со слезами на глазах выразила слова радости, когда увидела, что бриллиантовые серьги из её коллекции появились на ушах Бейонсе. По словам модели, для неё была приятная неожиданность, что Бейонсей признала её талант и оценила коллекцию украшений, над дизайном которых работала сама Хадид.

«Вы можете в это поверить??? Вчера Бейонсе появилась на сцене в алмазных серьгах из моей коллекции XXLong GIGI MOVE ADDICTION. Спасибо, Бейонсе! Это большая радость для меня!», - сообщила в посту соцсети Джиджи Хадид.

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