Бородина шокировала поклонников, поев торт с пола

Сегодня, 15:04

Сам десерт люди раскритиковали за плохое качество.

Пост о торте Ксения Бородина опубликовала в своём Instagram. Женщина сняла видео на фоне с десертом, подписав его речью о том, что она очень любит торты марки Ell Cakes. По словам звезды шоу «Дом-2», её любимый десерт – «Ягодно-банановый Мильфей» с кремом «сливочный пломбир».

После этих слов Бородина предложила купить авторские статьи от Ell Cakes, предоставив фанатам номер кондитерской.

Конечно же всё было очередной рекламой, которой и без того переполнен профиль Бородиной. Однако на этот раз женщина шокировала поклонников, поев рекламируемый торт прямо с пола.

При просмотре видео тор стоит прямо на улице на ступеньках, а Бородина крутит вокруг него камерой, показывая всем видом, как ей он нравится. После этого женщина съедает клубнику с десерта и видео останавливается. Поклонники посчитали, что Бородина даже и не собирается есть торт, так как оставила его на улице, где много пыли.

Интересно, что в комментариях нашлись фанаты Ксении, которые уже покупали торты у Ell Cakes. По их словам, компания делает продукцию очень среднего качества, используя плохие продукты и заменяя масло маргарином. Люди остались не довольны, добавив, что торт Бородиной более ещё более не вкусный, так как в нём всё усыпано ягодами, закрывая низкокачественные крем с коржами.