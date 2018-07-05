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Участница «Дом-2» резко ответила злопыхателям по поводу смерти Полины Лобановой

Сегодня, 14:51

Смерть бывшей участницы «Дом-2» Полины Лобановой потрясла ее подруг по нашумевшему телепроекту. Лиза Триандафилиди написала несколько прощальных скорбных слов на своей странице в соцсети.

В своей публикации она напоминает, что «бог забирает лучших, поэтому ты теперь на небесах, ты ангел, Поличка». Далее Триандафилиди напоминает, что «наш организм не вечен» и призывает не делать необдуманных поступков. Этим заявлением она спровоцировала взрыв в комментариях. Поклонники, сразу выдвинули версию о передозировке наркотиками. Им возражали, что официальная версия говорит о сердечном приступе. Но, такое простое объяснение подписчиков не устраивало.

Многие комментаторы сходились на том, что участники «Дом-2» - сплошь «наркозависимые, эскортники, альфонсы и провинциальные профурсетки» и смерть такого рода, весьма распространенное явление в их рядах. Такое обсуждение смерти подруги возмутило Триандафилиди. Она резко ответила злопыхателям в видеообращении, посоветовав им изжить злобу из своих душ. И все же, большинство разделили скорбь Лизы, огорченно констатировав, что смерть такой молодой девушки, не успевшей в этой жизни ничего, всегда трагедия.

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