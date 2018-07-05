«Изменяла или нет»: В студии «Прямого эфира» выяснили отцовство дочки Светланы Феодуловой

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Было проведено независимое тестирование, поставившее точку в подозрениях свекрови певицы.

После того, как Светлана Феодулова стала женой чешского предпринимателя Сергея Хомицкого, красивой сказки у них не вышло – из-за ребёнка. Дело в том, что свекровь стала обвинять женщину в измене своему сыну, считая, что дочка рождена от связи с продюсером коллектива «Блестящие» Андреем Шлыковым. В рамках проекта «Прямой эфир» она пояснила причины такого недоверия.

По словам матери Сергея Хомицкого, она не могла принять невестку, поскольку та много внимания уделяла своей концертной деятельности, от которой не то, что не было дохода – семья мужа и вовсе оплачивала большие долги певицы. Даже брак был заключён, чтобы Светлане Феодуловой было легче общаться с кредиторами.

В дальнейшем, по мнению свекрови, певица мало внимания уделяла ребёнку, оставляя его на семью, и даже позволяла себе курить при дочери. Кроме того, она заявила, что провела тест, по которому между бабушкой и внучкой не обнаружено вообще никакого родства. Также женщина обвинила невестку в том, что то имущество, которое у неё было, она могла получить в подарок в том числе и от Андрея Шлыкова.

Светлана Феодулова всё отрицала, подчёркивая – о дочке она заботилась, концерты бесплатными не были, и она свекрови даже покупала подарки с гонораров, а к мужу у неё настоящие чувства. В дальнейшем в студии были оглашены результаты независимого ДНК-теста. Оказалось, что отцом ребёнка всё-таки является Сергей Хомицкий. Свекровь обвинили в клевете на невестку, однако адвокат семейства заявила, что та всё равно была в своём праве не доверять – в связи с недостаточно правильным, как для молодой матери, поведением Светланы Феодуловой.