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Полина Лобанова ушла из жизни по неизвестным причинам. Но пользователи на ее странице в соцсети нашли «предсмертное послание».

Звезде реалити-шоу на момент смерти было 20 лет. Известно только, что она возвращалась в день смерти после вечеринки, а потом ее нашли мертвой в ванной. Подписчики недавно в сети обнаружили пророческое фото погибшей участницы «Дом-2» - фото, где она обнаженная лежит в ванной. Они думают, что этот снимок является «знаком» и считают его зловещим.

На самом же деле девушка накануне смерти рассказывала о странном сне, в котором она испытывала животный страх и ужас. Многие фолловеры утверждают, что девушка предчувствовала неладное.

Официальную причину смерти следствие не озвучивает. Но многие считают, что девушка, окунувшись в медийную жизнь, могла пренебрегать своей безопасностью и умереть от передозировки наркотическими средствами. Знакомые Полины уверены, что все произошло случайно – девушка просто уснула в переполненной ванной и захлебнулась.

Ярослав Чертков, парень погибшей, до сих пор не верит в случившееся и не мог даже представить, чем обернется поход в ночной клуб для его любимой. Сам он не представляет, что послужило причиной смерти его возлюбленной.