Бузова стала причиной драки между участниками «Дом-2»

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Роман Гриценко пытался таким образом отстоять честь певицы на шоу «Бородина против Бузовой».

Телепроект «Бородина против Бузовой» предусматривает то, что две звезды будут отстаивать свое мнение в рамках шоу. На выпуске этой программы произошел инцидент между Артемом Сорокой и Романом Гриценко. Последний защищал честь Ольги в ответ на хамство со стороны Артема. У молодых людей случился конфликт, а Бузова, сама того не желая, стала причиной драки между участниками «Дом-2».

Гриценко набросился на Сороку и отомстил за обидные слова в сторону певицы. Дело в том, что Артем Сорока назвал Ольгу Бузову «одиночкой», несмотря на то, что Ольга не является участницей проекта.

Хотя есть и другая сторона медали этой "рыцарской" истории – Романа Гриценко подозревают в попытке прославиться за счет певицы, поскольку он, не стесняясь, крутит романы с разными девушками – то с Хроминой, то с Пинчук. Но парень заявляет, что за Ольгой Бузовой он не ухаживает.

В конце-концов двух «драчунов» разнимала охрана.

Напомним, сейчас идут съемки телешоу «Замуж за Бузову», где состоятельные претенденты со всей России будут сражаться за сердце певицы.