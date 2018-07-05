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Больной раком Эд Мацаберидзе рассказал об оргиях с онкобольными

Сегодня, 10:53

Актёр саркастически отметил, что изменяет жене с её согласия из-за химиотерапии, влияющей на либидо и желание заниматься сексом.

В своём Instagram больной раком Эд Мацаберидзе написал, что его часто спрашивают о сексе во время лечении от смертельной болезни. По словам мужчины, в него заливают по 5 литров химии, часть из которой виагра, водка и энергетический напиток.

Мацаберидзе также рассказал об оргиях с онкобольными, так как все они хотят заниматься сексом. Он заявляет, что именно поэтому все больные раком люди выглядят уставшими и не имеют волос, потому что все они стираются от трения.

Однако подписчики поняли, что всё всё это юмор Эда Мацаберидзе, который очень характерен его постам. Конечно же, больные раком люди не занимаются сексом, так как процесс химиотерапии отнимает огромное количество сил.

Поклонники актёра пожелали ему скорейшего выздоровления и осудили тех, кто спрашивает о сексе онкобольного.

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