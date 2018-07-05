«Орёл и Решка» приехали в Екатеринбург поесть медвежатины

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Ведущим устроят сплав по Исети и накормят экзотическими блюдами.

О том, что ведущие и съёмочная группа известной телепередачи «Орёл и Решка» приехали в Екатеринбург, стало известно из Instagram. Звёзды уже опубликовали фотографии с видами города. Стоит отметить, что в Екатеринбурге ведущие программы примут участие в сплаве по Исети.

Кроме того, «Орёл и Решка» приехали в город, чтобы поесть медвежатины, лосятины, оленины и других экзотических блюд. Их также собирались накормить местной рыбой, но сейчас не подходящее для этого время.

Организацией обеда занялась одна из местных компаний, которая организовывает вертолётные и охотничьи туры в приполярный Урал.

Кстати, именно выпуск об Урале станет продолжением серий, посвящённых городам РФ.