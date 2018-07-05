Сегодня, 10:40

Новые сенсационные подробности прошлого убитого раскрыла его сестра – Ирина.

Дмитрий Шепелев ужаснулся меркантильности депутата Вороненкова во время обсуждения личности убитого мужчины. Это произошло в эфире программы «На самом деле». Ведущий пригласил в студию сестру Вороненкова – Ирину. Женщина прошла проверку на детекторе лжи и призналась, что ее брат – действительно мертв.

Особо острым для телеведущего показался момент признания Ирины в том, что ее брат не был идеальным и миллионер делал только то, что ему выгодно. Никогда не пытался помочь кому-либо и жил в свое удовольствие.

Ведущий программы Дмитрий Шепелев заявил, что эту историю невозможно слушать без слез. Вороненкова уже успели обвинить в подставном убийстве, якобы он инсценировал собственную гибель. Появилась непроверенная информация о его проживании в Аргентине.