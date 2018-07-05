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Панин выложил в Сеть фото голого Цоя с обнаженными девицами

Сегодня, 09:58

Музыкант позировал не только с девушками, но и с мужчинами.

Фото голого Цоя Алексей Панин выложил в свой Instagram. Свой пост актёр подписал словами, что он ждёт перемен. Панин считает, что если бы во время Цоя был бы интернет, то страшно представить какой грязью музыканта обмазали российские СМИ.

Всего в Сеть было опубликовано три снимка. На них голый Виктор Цой был сфотографирован с двумя обнаженными девицами на море. На одном из фото музыкант был в компании не только девушек, но и мужчин. Алексей Панин известен своим пристрастием к нудизму, артист не раз публично обнажался, а также публиковал в своём Instagram снимки различных персон без одежды.

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