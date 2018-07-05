Энрике Иглесиас показал трогательное видео с маленькой дочерью

Вчера, 23:30

Энрике Иглесиас любит играть с детьми в бассейне. Он выложил ролик, где малышка Люси заливается от смеха, а он брызгает на нее водой.

Поклонники звездной пары Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой не ожидали, что они станут такими сумасшедшими родителями и все свое свободное время будут проводить со своими малышами. Известно, что звезды растят полуторагодовалых малышей, а основной груз забот о них лег на плечи экс-теннисистки. Сам же Иглесиас в интервью неоднократно заявлял, что Анна стала для него настоящей героиней, которая готова ради детей на любые жертвы.

Сам же певец просто обожает своих малышей и проводит с близнецами каждую свободную минуту. Своим семейным видео звезда часто делится на своей страничке в социальной сети. Так, недавно он показал трогательное видео, где играет в бассейне с маленькой дочерью Люси. Иглесиас пускает изо рта фонтанчик на малышку, которая плавает вокруг него в надувном круге, а она смеется. Такие кадры просто восхитили поклонников, которые засыпали семью комплиментами, всего за шесть часов ролик набрал почти полтора миллиона просмотров, а фанатки называют певца «самым няшным папой на свете» и считают, что Курниковой просто повезло с мужем.