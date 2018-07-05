Малахов больше не станет подавать кофе для «Первого канала»

Сегодня, 09:28

Телеведущий с обидой рассказал о своих рабочих отношениях с руководством телеканала и рассказал об истинной причине увольнения.

Ведущий Андрей Малахов открыл секреты своей работы на главном канале страны. По его словам, к нему относились на «Первом» как к мальчику, а не как к человеку, который способен что-то делать. Поэтому он принял решение, что больше не станет подавать кофе для «Первого канала» - он считает себя «курицей, которая несет золотые яйца». Но на канале этого, увы, не заметили.

Малахова, как известно, сменил на ТШ «Пусть говорят» Дмитрий Борисов. К нему Андрей относится как к коллеге – с уважением. Но искренне поражен, что за год ему так и не удалось стать такой же звездой, как он сам.

Правда, Андрей Малахов стал избегать своего «конкурента» и даже уже не ходит с ним в один зал, как это было раньше. Ведущий сменил место работы и теперь вещает на телеканале «Россия».

Свой переход он сравнил с хирургом, переехавшим в США. По словам Андрея, ничего не поменялось – он все так же выполняет свою работу.

Ранее телеведущий уволился со скандалом – звезда шоу хотел уйти в декрет, но его руководство не отпустило. Также назывались многие причины ухода Малахова из «Первого», но основная – это изменение программы в политическое русло.