Юлия Началова рассказала о причинах обострения болезни

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Певица уже несколько лет страдает от подагры, которая появилась в результате тяжелого гастрольного графика. Болезнь прогрессирует, а звезде все нет времени на обращение к специалистам.

Несколько лет певица Юлия Началова страдает от подагры, которая сильно изменила ее руки и повредила суставы, а в последние несколько месяцев болезнь начала прогрессировать, и теперь звезде не удается скрыть свою проблему. Напомним, что во время данного заболевания на суставах появляются шишки, которые деформируют суставы. Именно такой неэстетичный вид рук заставляет исполнительницу носить перчатки.

Поклонники певицы даже не подозревали, что у их любимицы такие проблемы, но после того, как Началова поделилась с фанатами, ее просто засыпали всевозможными рецептами, которые помогают при подагре, а также словами поддержки. Певица рассказала и о причинах обострения тяжелой болезни. Как призналась звезда, подагра появилась у нее после неудачной пластики и теперь стала ее постоянной спутницей. К сожалению, времени на обращение к медикам у нее нет, поэтому она запустила свою проблему, которая стала прогрессировать.

Теперь же Юлия Началова начала следить за своим здоровьем и выполнять все предписания медиков. Звезда отметила, что тоже является живым человеком и может болеть. Известно, что здоровье певицы не влияет на ее личную жизнь – всего месяц назад звезда показала публике своего нового возлюбленного, которого зовут Вячеслав.