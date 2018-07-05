VistaNews.ru


Юлия Началова рассказала о причинах обострения болезни

Сегодня, 09:24

Певица уже несколько лет страдает от подагры, которая появилась в результате тяжелого гастрольного графика. Болезнь прогрессирует, а звезде все нет времени на обращение к специалистам.

Несколько лет певица Юлия Началова страдает от подагры, которая сильно изменила ее руки и повредила суставы, а в последние несколько месяцев болезнь начала прогрессировать, и теперь звезде не удается скрыть свою проблему. Напомним, что во время данного заболевания на суставах появляются шишки, которые деформируют суставы. Именно такой неэстетичный вид рук заставляет исполнительницу носить перчатки.

Поклонники певицы даже не подозревали, что у их любимицы такие проблемы, но после того, как Началова поделилась с фанатами, ее просто засыпали всевозможными рецептами, которые помогают при подагре, а также словами поддержки. Певица рассказала и о причинах обострения тяжелой болезни. Как призналась звезда, подагра появилась у нее после неудачной пластики и теперь стала ее постоянной спутницей. К сожалению, времени на обращение к медикам у нее нет, поэтому она запустила свою проблему, которая стала прогрессировать.

Теперь же Юлия Началова начала следить за своим здоровьем и выполнять все предписания медиков. Звезда отметила, что тоже является живым человеком и может болеть. Известно, что здоровье певицы не влияет на ее личную жизнь – всего месяц назад звезда показала публике своего нового возлюбленного, которого зовут Вячеслав.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Юлия Началова показала, как заболевание повлияло на ее внешность

Юлия Началова рассказала о своём страшном диагнозе

«С амфитаминами в лифчике»: Юлия Началова показала изуродованную болезнью внешность

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

 Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Рекомендуем