Анджелина Джоли после нервного срыва стала для детей «матерью-монстром»

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Друзья голливудской звезды Анджелины Джоли заявили, что актриса из-за тяжелого развода все время испытывает стресс, а потому для своих шестерых детей превратилась в настоящего «монстра». Сообщается, что Джоли запрещается детям пользоваться Интернетом или выходить из дома без её ведома.

Окружение Анджелины Джоли проинформировало, что после последнего пережитого нервного срыва актриса стала снова проходить курсы реабилитации у психолога. Однако пока актриса не пришла в себя вынуждены страдать её дети. Инсайдеры рассказали, что Джоли превратилась в «маму-монстра» и многое стала запрещать своим детям.

Сообщается, что актриса все больше времени любит проводить в одиночестве и не отпускать детей из дома. Некоторые друзья Анджелины отвернулись от неё, так как не могут терпеть постоянные капризы и истерики актрисы.