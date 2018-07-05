Российскую актрису осудили из-за свидания с иностранным фанатом ЧМ-2018

Сегодня, 09:38

Гнев и разочарование обрушили на плечи звезды сериала «Сладкая жизнь».

В социальной сети Instagram разгорелся настоящий скандал. Его причиной стало поведение Марии Шумаковой. Девушка откровенно призналась, что имела встречу с иностранным фанатом ЧМ-2018. Российскую актрису осудили из-за этого свидания.

«А ещё был один крайне симпатичный, но крайне молодой человек. Лет 20. Смотрел «СЖ», узнал и говорит: «Вы так похудели! Но если честно... так люблю девушек в теле!» - написала Шумакова.

Мария негативно оценила желание россиян выделиться среди иностранцев, используя «кривые кокошники», песни «Мы с конееееем» вперемешку с «Здесь так красиво, перестаю дышать».

«Не хватает нашему юному патриотизму культурной основы, знаете ли. А как вы думаете, что такое особенное есть в культурном российском наследии, чтобы мы запросто могли продемонстрировать всему миру прямо-таки на Никольской улице?» - подытожила Мария.

Шумакова даже озадачилась мыслью встретиться с харизматичным парнем еще, но это ее желание не оценили поклонники в социальной сети. Фанаты ревностно отнеслись к такой инициативе и осудили девушку за желание сблизиться с иностранцем.