Российскую актрису осудили из-за свидания с иностранным фанатом ЧМ-2018

Гнев и разочарование обрушили на плечи звезды сериала «Сладкая жизнь».
В социальной сети Instagram разгорелся настоящий скандал. Его причиной стало поведение Марии Шумаковой. Девушка откровенно призналась, что имела встречу с иностранным фанатом ЧМ-2018. Российскую актрису осудили из-за этого свидания.
Мария негативно оценила желание россиян выделиться среди иностранцев, используя «кривые кокошники», песни «Мы с конееееем» вперемешку с «Здесь так красиво, перестаю дышать».
Шумакова даже озадачилась мыслью встретиться с харизматичным парнем еще, но это ее желание не оценили поклонники в социальной сети. Фанаты ревностно отнеслись к такой инициативе и осудили девушку за желание сблизиться с иностранцем.