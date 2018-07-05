Бывший бойфренд звезды «Дома-2» не может поверить в ее смерть

Внезапная смерть 20-летней Полины Лобановой стала настоящим шоком для всех ее друзей и знакомых.
Бывший бойфренд звезды «Дома-2» Ярослав Чертков не может поверить в ее смерть. Молодой человек сам был участником телепроекта, поэтому некоторое время не расставался с Полиной ни на миг. По словам Черткова, девушка слишком любила жизнь, чтобы допустить фатальную неосторожность с употреблением запрещенных веществ. Кроме того, несмотря на свою молодость, Полина была довольно трезвомыслящим человеком.
Примерно ту же мысль высказала ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова. Она сообщила, что ей всегда импонировал оптимизм Полины и ее вера в будущее. Тем не менее, старшая сестра Валентина еще вчера, сразу после того, как тело Полины было обнаружена в ванной, заявила, что шокирована, но не удивлена ее смертью, так как всегда предупреждала о пагубных последствиях вредных привычек. Напомним, в своем последнем посте Полина поведала подписчикам о кошмаре, который ей приснился накануне.