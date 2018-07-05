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«Дом-2» убивает: Рустам Солнцев прокомментировал смерть звезды шоу

Сегодня, 07:22

Программа просто ломает людей и не дает им права выбора, по словам экс-участника проекта.

Появляется все больше новостей о смертях бывших участников скандального телешоу «Дом-2». Солнцев рассказал об атмосфере на программе, отметив, что "Дом-2" практически убивает своих героев.

4 июля распространились новости о том, что из жизни ушла бывшая участница телешоу «Дом-2» Полина Лобанова. Тело погибшей обнаружили возле ванной в неизвестной квартире, пока что полиция расследует преступление.

Это уже не первая печальная новость о том, что из жизни уходят бывшие участники телешоу. Поэтому Рустам Солнцев прокомментировал смерть звезды шоу и рассказал, что программа просто использует людей в качестве расходного материала. По его словам, «Дом-2» подсаживает девушек на «иглу популярности», и когда их выгоняют из шоу, они начинают страдать без его отсутствия.

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