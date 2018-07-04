"Я тоже человек": Навка "наказала" себя сладостями

Сегодня, 23:03

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию является огромной сладкоежкой. Однако она никогда не «набивает пузо», а ест все в умеренных количествах.

Красавица Татьяна Навка поделилась фотографией в социальных сетях, где она сидит за столом в ресторане и в руках у нее тарелка с десертом. В подписи под фото фигуристка поведала: «Я тоже человек! Я женщина, со своими слабостями!» Также она написала, что сегодня может себя порадовать любимыми сладостями, а на завтра уже «наказала» себя – интенсивная отработка в зале.

Девушка часто делится секретами своей красоты. Она уверяет, что главным атрибутом женской молодости и красоты является сон, именно он придает свежесть организму в целом. На тему питания она совсем не категоричная, хотя занималась спортом, в котором решает каждый грамм в весе. Навка просто призывает есть умеренно, не забывать про питьевой баланс. Любая физическая активность необходима для тела – спорт строит красивое тело.