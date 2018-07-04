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Боня раскрыла секреты жизни с миллиардером

Сегодня, 22:23

Телеведущая не нарадуется своим избранником – миллиардером из Франции, однако, по ее словам, любит его за интеллект, за то, что с ним единственным можно поговорить о ее любимой квантовой физике, а не любить только за бездонный кошелек.

Виктория Боня после расставания с бизнесменом и отцом своей дочки Алексом Смерфитом неохотно делилась подробностями приватной жизни, возможно, сомневалась, серьезно ли все это, ведь слухи и домыслы «ходили» давно.

С недавних пор девушка стала публиковать в социальные сети своего бойфренда - Пьера Андюрана, для которого, к слову, Виктория не первая русская. Прошлая модель даже родила ему наследницу.

А также Боня раскрыла все свои секреты счастливой жизни с французским миллиардером. По ее словам, с ним она сможет разговаривать обо всем на свете – о квантовой физике, черных дырах, материи. А между тем, квантовая физика является для красавицы самой любимой дисциплиной, и она ценит то, что есть люди, с которыми действительно можно это обсудить.

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