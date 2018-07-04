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Звезду «Дома-2» взбесили комментарии о смерти Полины Лобановой

Сегодня, 20:17

После известия об уходе из жизни Полины Лиза Триандафилиди разместила публикацию, в которой выразила соболезнования. Однако отношение поклонников к смерти стало причиной для гнева участницы телепроекта.

 В первой публикации Лиза просто выразила свою скорбь из-за гибели человека, которого знала с реалити-шоу «Дом-2», а также попросила подписчиков аккуратней относиться к своей жизни. Вот только комментарии под ней оказались не такими, какие ожидала увидеть Триандафилиди. Это стало поводом для записи видеообращения, в котором звезда телепроекта ответила поклонникам, которые отнеслись несерьезно к первой публикации, чем её и взбесили.

Лиза рассказала, что ей удалось пообщаться с сестрой Полины. Она отмечает, что девушке сейчас действительно тяжело, она не может собраться с силами из-за сложности сложившейся ситуации. Затем она решила поговорить уже со своими поклонниками. «Сегодняшние комментарии меня убили. Выбесили», - говорит в видеозаписи Триандафилиди. Она задеётся вопросом о том, если у авторов язвительных комментариев душа, и как им удаётся жить с такой злобой внутри.

Также девушка оставила информацию для тех, кто действительно захочет помочь сестре погибшей Полины.

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