Победа России на ЧМ-2018 побудила мужа Ксении Собчак на «издевательства»

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Актёр решил «поистязать» собственного фитнес-тренера Дмитрия, вынудив его залезть на большой резиновый шар и удерживаться там, заучивая стихотворение.

По словам Максима Виторгана, если бы не победа российской сборной, всё вышло бы наоборот. Муж популярной ведущей и политического деятеля часто спорил с собственным тренером, нередко ему проигрывая. Однако выигрыш РФ на ЧМ-2018 побудил супруга Ксении Собчак теперь уже отыграться на обидчике.

Поклонники восприняли продемонстрированные в Сети «издевательства» спокойно. Они отметили, что стоит и самим с кем-нибудь поспорить, чтобы тоже заставить делать нечто достаточно несуразное. Сам Виторган отметил, что ждёт и дальше успехов России, что значит новые «истязания» для его фитнес-тренера.