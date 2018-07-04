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Меган Маркл поделилась, как избежать дряблости и морщин кожи лица

Сегодня, 19:56

Поклонники Меган Маркл еще до ее «королевского» замужества неизменно отмечали отличное состояние кожи ее лица. Актриса поделилась, что никакого секрета в этом нет - достаточно соблюдать два неизменных правила.

Актриса считает, что необходимо использовать высококачественные средства по уходу за кожей лица. Причем, в этом вопросе желателен индивидуальный подход. При этом она подчеркивает, что наряду с макияжем и масками необходима специальная гимнастика для мимических мышц лица. Зарядка для лица позволяет поддерживать мышцы в тонусе, не дает коже становиться дряблой и предупреждает появление морщин.

Меган назвала три своих любимых упражнения – для лба, носогубного участка и для шеи. Всего же на лице находятся около 40 мышц, которые постоянно нуждаются в гимнастической нагрузке для избежания дряблости и морщин. Герцогиня уверяет, что со стороны это выглядит ужасно смешно, но результат не оставляет сомнений в необходимости подобных процедур.

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