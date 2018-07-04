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«Эх, прокачу»: Игорь Николаев показал, как развлекает дочку

Сегодня, 19:55

Поклонники были очень удивлены, когда увидели дочку певца в багажнике велосипеда. Однако сам Николаев уверяет, что Ника обожает такие прогулки.

 На своей странице в Instagram Игорь Николаев опубликовал видео из Латвии. На нем он ездит на велосипеде по дорожке в парке. К трехколесному транспорту приделана большая корзинка, которая служит в качестве багажника. Но вместо вещей певец перевозит там дочку, которой по душе такое развлечение. На видео видно как она смеется, в то время как сам Игорь махает рукой в камеру.
Поклонники порадовались за отца и дочку, отметив, что из певца получился хороший родитель, который знает, чем занять ребенка. Некоторые спросили, безопасен ли такой способ передвижения, но уверяют, что выглядит надежно. «Эх, прокачу», - так прокомментировали некоторые пользователи и добавили, что сами хотели бы оказаться на месте Ники.

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