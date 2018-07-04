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«Дикий страх и желание спастись»: Лобанова перед смертью рассказала о своем кошмаре

Сегодня, 18:56

Новыми мистическими подробностями обрастает загадочная смерть 20-летней участницы проекта «Дом-2» Полины Любановой, чье тело обнаружили в ванной.

Лобанова перед смертью рассказала своим подписчикам о своем ночном кошмаре. Дикий страх и желание спастись почувствовала девушка, увидев во сне преследующих ее дикарей и гепарда, притаившегося на пальме. Наверное психоаналитики могут определить значение столь необычных и тревожных образов. Между тем, подруга Лобановой заявила, что Полина вела себя как обычно и настояла на очередной тусовке в ночном клубе.

Следует отметить, что старшая сестра Лобановой Валентина поспешила публично заявить, что Полина злоупотребляла недозволенными препаратами и именно в этом кроется причина ее смерти. Как бы там ни было, но пока следствие устанавливает все обстоятельства гибели девушки. В свою очередь, подписчики выражают свои соболезнования, не воздерживаясь от собственных предположений и версий.

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