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Финалистку «Битвы эктрасенсов» поблагодарила полиция Свердловской области

Сегодня, 19:09

Подписчики знаменитости раскритиковали рассказ Николь Кузнецовой об этом, отметив, что она просто «снова пытается кому-то что-то доказать».

Финалистка популярного проекта показала снимок «Похвальной» грамоты в Сети, однако часть информации там была «замазана». Из-за этого комментаторы также начали сомневаться в реальности такой благодарности.

По мнению поклонников, участница «Битвы экстрасенсов» попыталась с помощью заявления, будто её ценят полицейские Свердловской области, увеличить себе клиентуру. Были и те, кто поинтересовался, как именно Николь Кузнецова помогла правоохранительным органам, какие преступления были раскрыты благодаря ей. Отвечать на этот вопрос экстрасенс не стала.

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