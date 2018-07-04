Келли Осборн ищет любовь в Сети и безуспешно борется с алкоголизмом

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Уже не первый год 33-летняя дочь «великого и ужасного» Оззи Осборна посещает психолога с надеждой, что у неё получится избавиться от пагубной зависимости. В интервью Келли также рассказала о своей личной жизни.

Келли Осборн, имея известных родителей, также попробовала себя на музыкальном поприще, снискав славу скандалистки и избалованного жизнью рок-звезды ребёнка. По признанию самой Келли, впервые к наркотикам и алкоголю она пристрастилась в 17 лет, чтобы легче справляться с депрессией. Однако очень скоро поняла, что пошла по неправильному пути.

Но избавиться от зависимостей девушка безуспешно пытается до сих пор. Один раз в неделю она посещает психолога, с которым проходит процедуры, призванные притупить её желание употреблять алкоголь. Поп-звезда думает, что важность психического здоровья сильно приуменьшена в обществе, поэтому она продолжит пропагандировать его собственным примером.

Келли Осборн поделилась и тем, кем занято её сердце: на данный момент, как и предыдущие годы – никем. Дочь Оззи Осборна говорит, что не свяжет свою жизнь с известным человеком, а пока любовь она ищет в социальных сетях и на сайтах знакомств.