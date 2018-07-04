VistaNews.ru


Келли Осборн ищет любовь в Сети и безуспешно борется с алкоголизмом

Сегодня, 18:40

Уже не первый год 33-летняя дочь «великого и ужасного» Оззи Осборна посещает психолога с надеждой, что у неё получится избавиться от пагубной зависимости. В интервью Келли также рассказала о своей личной жизни.

Келли Осборн, имея известных родителей, также попробовала себя на музыкальном поприще, снискав славу скандалистки и избалованного жизнью рок-звезды ребёнка. По признанию самой Келли, впервые к наркотикам и алкоголю она пристрастилась в 17 лет, чтобы легче справляться с депрессией. Однако очень скоро поняла, что пошла по неправильному пути.

Но избавиться от зависимостей девушка безуспешно пытается до сих пор. Один раз в неделю она посещает психолога, с которым проходит процедуры, призванные притупить её желание употреблять алкоголь. Поп-звезда думает, что важность психического здоровья сильно приуменьшена в обществе, поэтому она продолжит пропагандировать его собственным примером.

Келли Осборн поделилась и тем, кем занято её сердце: на данный момент, как и предыдущие годы – никем. Дочь Оззи Осборна говорит, что не свяжет свою жизнь с известным человеком, а пока любовь она ищет в социальных сетях и на сайтах знакомств.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Легендарный Оззи Осборн выступит с прощальным туром в Москве

Шарлиз Терон сыграет взявшую интервью у Путина журналистку

Келли Брук работает в саду голой, чтобы получить ровный загар

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

 Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Рекомендуем