Лобода на родах собрала девять специалистов

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Светлана Лобода стала во второй раз матерью в конце мая 2018 года. Артистка украинского шоу-бизнеса не раскрывает тайну отцовства своего новорожденного ребенка, но охотно поделилась информацией о процессе рождения ребенка.

Несмотря на слухи о романе Лободы и Тиля Линдеманна, Светлана всячески избегает этой темы. Певица рожала вторую дочь в Cedars-Sinai Medical Center, где в основном становятся мамы американского шоу-бизнеса и звезды Голливуда. Лобода уточнила, что рожала без присутствия близких, но у себя на родах собрала девять специалистов, которые отвечали за свои процессы.

Певица признается, что, несмотря на плотный график, собирается кормить дочь грудью. График певицы составлен так, чтобы каждые 2 дня Светлана могла проводить время с новорожденной дочерью. Лобода уточняет, что рожала дочь в Лос-Анжелесе, не для получения гражданства. Она решила там отдохнуть, а когда узнала, что находится в положении, приняла решение, что будет рожать именно в США.

Не забыла вспомнить артистка и про старшую дочь. Светлана признается, что Евангелина была рада пополнению в семье, а во время беременности разговаривала с животом.