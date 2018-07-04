«Что с кольцом?»: Украшение на руке Волочковой не даёт покоя фанатам

Сегодня, 17:26

Поклонники стали замечать, что слишком часто балерина делает акцент на своих фото именно на кольце.

Крупное украшение сложно не заметить на снимках. Рука с ним обязательно повёрнута так, чтобы было видно камень. Даже на фото, где Анастасия Волочкова, по её словам, просто решила «полениться» после трёх отыгранных концертов под одеялом, всё равно выделяется именно кольцо. Некоторые поклонники совсем потеряли покой, интересуясь, что же оно означает.

Сама балерина никаких пояснений не даёт, и это порождает множество разнообразных слухов. Одни считают, что это подарок от какого-то высокопоставленного поклонника Волочковой, а другие – что украшение фальшивое, и знаменитость его носит намеренно, чтобы привлечь к себе внимание.