Звезда подземных переходов 90-х Наталья Штурм решила искупаться в фекалиях

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Шок и трепет ощутили оставшиеся в живых поклонники Натальи Штурм, изучив ее очередной фото-отчет в стиле ню. Несмотря на свои 52 года, «очаровашка» бандитских времен продолжает баловать ностальгирующих фолловеров откровенными снимками.

На этот раз звезда подземных переходов 90-х решила искупаться в фекалиях, которые она тактично называет «эмоциями». То есть, опубликованное Натальей фото, где она возлежит топлес в мутной жиже, определяется певицей, как эмоциональное наслаждение на лоне природы. Судя по снимку, пейзажем могли бы заинтересоваться экологи, предъявив обоснованные претензии к владельцам безымянного пляжа. Однако некоторые комментаторы не замедлили восхититься, как состоянием окружающей Наталью среды, так и фигурой самой певицы.

Ярые поклонники оценили поджарую фигуру Штурм, посчитав ее «идеальной» и «обалденной». Одиночный комментарий реалистически настроенного пользователя, который посмел заявить, что нога «сильно не такая как надо», был зашикан поклонниками, а сам пользователь предан анафеме. Нужно заметить, что выражение о «бесе в ребро», учитывая пристрастия Штурм, справедливо применять не только к мужчинам.

Например, некий юноша по имени Дмитрий заявил, что Наталья сначала его использовала в сексуальных целях, а затем шантажировала откровенным видео.