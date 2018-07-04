Лазарев напомнил, как обнимал жену Акинфеева

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Сергей Лазарев выложил на всеобщее обозрение кадры поцелуев с женой Игоря Акинфеева.

Известный певец и шоумен напомнил своим подписчикам в Instagram о пикантных моментах, которые были у него с супругой вратаря сборной России по футболу.

Волна всеобщего восхищения игрой капитана сборной России по футболу на домашнем Чемпионате мира — голкипера московского "ЦСКА" Игоря Акинфеева, вдруг заставила напомнить всем о клипе, в котором певец снимался с женой вратаря Екатериной Герун.

Еще до знакомства с Игорем Лазарев обнимал Екатерину на съемках. В клипе «Вспоминай», еще 10 лет назад, будущая избранница Игоря и сам Лазарев играли влюбленную пару. Скриншоты с очень жаркими и чувственными сценами Сергей выложил в Instagram.

Этим поступком он вызвал бурю негодования среди своих подписчиков. Обвинили Лазарева и в том, что он хочет нажиться на славе Акинфеева. «Как некрасиво с вашей стороны, будь даже жена какого-то неизвестного Иванова, все равно отвратительно «бросать кость» в отношения мужа и жены!», - пишут под фотографиями в блоге Лазарева.

Сергей незамедлительно изменил подпись под снимками, где объяснил всю суть недовольным комментаторам. Поклонники были обвинены в отсутствии чувства